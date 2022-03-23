И в себя прийти, и мужчин привлечь: простые практики для тела и мозга

До наступления жары можно провести детокс: речь не о выматывающих диетах, а об экспериментах в питании, которые будут легки и комфортны — это поможет меньше потеть и чувствовать себя легче. Для расслабления мышц сходите в баню на парение с аромамаслами.



Как телесный терапевт, для раскрепощения могу посоветовать перед летним периодом проработать тазовый блок, который мешает принимать мужское внимание. Также для повышения уровня женской энергии можно заняться стрип-пластикой или растяжкой.



Простая практика, которая поможет раскрепостить область таза:

Лягте на пол и согните ноги в коленях, начните динамично поднимать и опускать таз, наращивая амплитуду. Постепенно добавьте к дыханию громкий звук. Когда вы почувствуете вибрацию, постарайтесь направить ее в область таза. Эта практика займет у вас всего пять минут, но поможет снять зажим и кокетливо щеголять в легких летних платьях.



Для раскрепощения подойдет и следующая практика. Включите музыку с четким ритмом, встаньте перед зеркалом и начните танцевать без привычных заученных движений. Так, как хотите вы и ваше тело. Старайтесь задействовать и тело, и голос. После практики обратите внимание, какая область была для вас особенно приятной в движении, а какую вы почти не задействовали. Так можно выявить зажимы. Старайтесь делать эту практику так часто, как можете, она отлично помогает и в расслаблении, и в принятии себя.



Четкий контур и овал лица особенно важны, чтобы сиять летом. Для снятия отеков попробуйте следующую практику. Разотрите ладошки друг о друга так, чтобы они стали горячими. Приложите к глазам так, чтобы начало ладони касалось нижней челюсти, а кончики пальцев — верхнего века. Максимально расслабьте лицо, представляя, что с ладони стекает все ваше напряжение.



В теплое время года все мы гуляем больше, поэтому стоит попробовать делать это осознанно, концентрируя внимание на том, что происходит в теле, расслаблены ли мышцы, не сжаты ли кулаки.



Если вы недостаточно знакомы с телесной терапией, то стоит уделить время йоге. Этот вид активности помогает концентрироваться в моменте и «нащупывать» в себе непрожитые эмоции. Также перед летом особенно актуально практиковать медитации для того, чтобы лучше чувствовать себя и свое тело: девушки с развитым ощущением собственной телесности выглядят более привлекательными.

Анна Протасова Телесный терапевт, эксперт по психосоматике