Стилист лондонского салона красоты раскрыла поведение спящего человека, которое наносит вред здоровью и красоте его волос. На ее советы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) обратили внимание в The Sun.

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По словам мастера по имени Гога (Goga), аккаунт которой насчитывает более 40 тысяч человек, одной из самых распространенных ошибок ее клиентов является сон с распущенными волосами.

«Вы много ворочаетесь, когда спите, — так между подушкой и волосами возникает трение. Трение — ваш злейший враг, поскольку именно от него кутикула волос приподнимается и нарушается, а затем образуются секущиеся кончики», — объяснила она.

По этой причине на ночь волосы необходимо убирать в нетугую косу или пучок — такая прическа защитит их от повреждений, считает эксперт. Англичанка также заявила, что избавиться от проблемы поможет подушка или чепец из гладкого материала, такого как шелк.