Назван самый модный цвет волос весны 2022 года

Модные редакторы назвали окрашивание, которое обретет широкую популярность весной 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Журналисты заявили, что в нынешнем сезоне самым модным цветом волос станет клубничный каштановый — комбинация темного оттенка с примесью розовых бликов. Отмечается, что плюсом подобного окрашивания является то, что оно не предполагает кардинального изменения природного цвета, поскольку парикмахеры, как правило, красят только некоторые пряди.

По информации издания, окрашивание с розоватым подтоном в последнее время сделали множество знаменитостей, среди которых, например, американская актриса Зендея, звезда сериала «Эйфория» и манекенщица Барби Феррейра, а также супермодель Кендалл Дженнер.