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2 часа назад

Составлен список самых популярных при поиске в Google причесок

Lenta.ruLenta.ru

Аналитики изучили самые частые поисковые запросы о стрижках в Google и составили список популярных причесок 2022 года. Результаты соответствующего исследования производителя средств для укладки волос Milk + Blush приводит издание Metro.

Составлен список самых популярных в Google причесок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сотрудники компании и пришли к выводу, что одной из самых актуальных причесок стала так называемая челка-занавеска, поклонницами которой являются певицы Билли Айлиш и Дженнифер Лопес. Данная укладка — идеальный способ обрамить лицо и добавить женственности образу, отмечается в материале.

«Челка — бутылочное горлышко» также оказалась в тренде. Она представляет собой сочетание пышной и отросшей челки, края которой удлинены в области скул, а середина открывает центральную часть лба. Подобному стилю отдали предпочтение такие знаменитости, как Алекса Чанг и Марго Робби.

Кроме того, в текущем году в моде будут косы различной толщины и длины, которые нередко выбирают модель Хейли Бейбер и актриса Зои Кравиц. При этом французский боб и «конский хвост», оснащенный накладными прядями, замыкают список самых популярных причесок 2022 года.

Ранее модные редакторы назвали «хвост Барби» самой модной прической весны 2022 года. Среди звезд, поддержавших тренд, оказались певицы Ариана Гранде и Дженнифер Лопес, а также модель Хейли Бибер и рэперша Megan Thee Stallion.

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