Составлен список самых популярных в Google причесок

Аналитики изучили самые частые поисковые запросы о стрижках в Google и составили список популярных причесок 2022 года. Результаты соответствующего исследования производителя средств для укладки волос Milk + Blush приводит издание Metro.

Сотрудники компании и пришли к выводу, что одной из самых актуальных причесок стала так называемая челка-занавеска, поклонницами которой являются певицы Билли Айлиш и Дженнифер Лопес. Данная укладка — идеальный способ обрамить лицо и добавить женственности образу, отмечается в материале.

«Челка — бутылочное горлышко» также оказалась в тренде. Она представляет собой сочетание пышной и отросшей челки, края которой удлинены в области скул, а середина открывает центральную часть лба. Подобному стилю отдали предпочтение такие знаменитости, как Алекса Чанг и Марго Робби.

Кроме того, в текущем году в моде будут косы различной толщины и длины, которые нередко выбирают модель Хейли Бейбер и актриса Зои Кравиц. При этом французский боб и «конский хвост», оснащенный накладными прядями, замыкают список самых популярных причесок 2022 года.