Диетолог рассказал, как вкусно питаться и худеть

Доктор Майкл Мосли часто делится способами похудения. В своем подкасте он назвал способ избавления от лишних килограммов без мучительных диет.
По словам специалиста по питанию, похудению способствует ферментированная еда – это продукты, приготовленные с помощью процесса ферментации. Такая пища всегда кислая и стимулирует выработку желудочного сока.
Также в ней присутствуют микроорганизмы, которые положительно влияют на работу кишечника, передает Daily Express.
В процессе ферментации расщепляются сахар и крахмал – это особенно важно для тех, кто стремится избавиться от избыточной массы. Еще одно полезное свойство такой еды – противовоспалительный эффект.
К ферментированным продуктам относят кефир, йогурт, квашеную капусту, кимчи, соленые огурцы и другие соленья.
Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.