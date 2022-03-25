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1 час назад

Диетолог рассказал, как вкусно питаться и худеть

Волгоградская правдаВолгоградская правда

Доктор Майкл Мосли часто делится способами похудения. В своем подкасте он назвал способ избавления от лишних килограммов без мучительных диет.

Диетолог рассказал, как вкусно питаться и худеть
Фото: Фото ИД «Волгоградская правда» / архивФото ИД «Волгоградская правда» / архив

По словам специалиста по питанию, похудению способствует ферментированная еда – это продукты, приготовленные с помощью процесса ферментации. Такая пища всегда кислая и стимулирует выработку желудочного сока.

Также в ней присутствуют микроорганизмы, которые положительно влияют на работу кишечника, передает Daily Express.

В процессе ферментации расщепляются сахар и крахмал – это особенно важно для тех, кто стремится избавиться от избыточной массы. Еще одно полезное свойство такой еды – противовоспалительный эффект.

К ферментированным продуктам относят кефир, йогурт, квашеную капусту, кимчи, соленые огурцы и другие соленья.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

Красота,Диеты,Майкл Мосли,
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