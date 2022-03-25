Какие помады будут в тренде после отмены масочного режима

В регионах России начинают отменять обязательный масочный режим. О том, какие помады будут пользоваться популярностью, рассказала стилист и визажист Мария Волгина.
«Маски отменили, поэтому станут больше и чаще уделять внимание губам. В тренде все, что приближено к натуральности. Это ягодные, вишневые, малиновые оттенки. Также эффект зацелованных губ будет в моде весной и летом. Для повседневной жизни достаточно просто оттенить губы, чтобы придать им пухлости, объема»,
– объяснила стилист.
По словам Волгиной, в период пандемии у женщин отпала необходимость пользоваться помадами из-за массовой обязанности носить маски в местах большого скопления людей. О популярных видах помад она рассказала во время общения с журналистами «Радио Sputnik».