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55 минут назад

Какие помады будут в тренде после отмены масочного режима

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В регионах России начинают отменять обязательный масочный режим. О том, какие помады будут пользоваться популярностью, рассказала стилист и визажист Мария Волгина.

Какие помады будут в тренде после отмены масочного режима
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Маски отменили, поэтому станут больше и чаще уделять внимание губам. В тренде все, что приближено к натуральности. Это ягодные, вишневые, малиновые оттенки. Также эффект зацелованных губ будет в моде весной и летом. Для повседневной жизни достаточно просто оттенить губы, чтобы придать им пухлости, объема»,

– объяснила стилист.

По словам Волгиной, в период пандемии у женщин отпала необходимость пользоваться помадами из-за массовой обязанности носить маски в местах большого скопления людей. О популярных видах помад она рассказала во время общения с журналистами «Радио Sputnik».

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