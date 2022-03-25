Какие помады будут в тренде после отмены масочного режима

«Маски отменили, поэтому станут больше и чаще уделять внимание губам. В тренде все, что приближено к натуральности. Это ягодные, вишневые, малиновые оттенки. Также эффект зацелованных губ будет в моде весной и летом. Для повседневной жизни достаточно просто оттенить губы, чтобы придать им пухлости, объема»,