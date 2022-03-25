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3 часа назад

До 5 тысяч рублей: бьюти-процедуры, которые не опустошат кошелек

Мира Маркина
Эльвира Юркевичэксперт

Сложная обстановка в стране вынуждает бизнес поднимать цены на свои услуги, и бьюти-индустрия — не исключение. Какие эффективные процедуры для лица все еще можно сделать без сильного удара по кошельку, рассказываем в материале «Рамблера».

До 5 тысяч рублей: бьюти-процедуры, которые не опустошат кошелек
Фото: РамблерРамблер
1. Инъекции ботокса (от 280 рублей за единицу). Несмотря на то, что некоторые поставщики ограничили ввоз своей продукции, препаратов ботулотоксинов на рынке осталось много. Сама процедура введения ботокса доступна и эффективна: уколы способны быстро разгладить морщины и улучшить эластичность кожи. Первый результат будет заметен уже через 2-3 дня, а максимального эффекта можно добиться за 2-3 недели.

2. Биоревитализация (от 4 тысяч рублей). Процедура предполагает интенсивное увлажнение кожи с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Это позволяет улучшить состояние и внешний вид кожи, замедлить ее старение и разгладить морщины.

3. Мезотерапия (от 2,5 тысяч рублей). Это внутрикожное введение мезококтейлей с содержанием гиалуроновой кислоты, витаминов и микроэлементов. Благодаря процедуре кожа хорошо увлажняется и выглядит более свежо.

4. Курс микротоковой терапии (от 2 тысяч рублей). Этот физиотерапевтический метод помогает омолодить кожу за счет воздействия импульсного тока. После процедур кожа становится более упругой, а отечность заметно снижается.

5. Массаж лица (от 2,5 тысяч рублей). Курс миофасциального или букального массажа позволит сделать кожу лица более эластичной и подтянутой.
Эльвира Юркевич
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики
Красота,
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