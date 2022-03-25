До 5 тысяч рублей: бьюти-процедуры, которые не опустошат кошелек

1. Инъекции ботокса (от 280 рублей за единицу). Несмотря на то, что некоторые поставщики ограничили ввоз своей продукции, препаратов ботулотоксинов на рынке осталось много. Сама процедура введения ботокса доступна и эффективна: уколы способны быстро разгладить морщины и улучшить эластичность кожи. Первый результат будет заметен уже через 2-3 дня, а максимального эффекта можно добиться за 2-3 недели.



2. Биоревитализация (от 4 тысяч рублей). Процедура предполагает интенсивное увлажнение кожи с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Это позволяет улучшить состояние и внешний вид кожи, замедлить ее старение и разгладить морщины.



3. Мезотерапия (от 2,5 тысяч рублей). Это внутрикожное введение мезококтейлей с содержанием гиалуроновой кислоты, витаминов и микроэлементов. Благодаря процедуре кожа хорошо увлажняется и выглядит более свежо.



4. Курс микротоковой терапии (от 2 тысяч рублей). Этот физиотерапевтический метод помогает омолодить кожу за счет воздействия импульсного тока. После процедур кожа становится более упругой, а отечность заметно снижается.



5. Массаж лица (от 2,5 тысяч рублей). Курс миофасциального или букального массажа позволит сделать кожу лица более эластичной и подтянутой.

Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики