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3 часа назад

Фотограф заставил полную модель переплатить за съемку из-за лишнего веса

Lenta.ruLenta.ru

Американский фотограф заставил плюс-сайз-модель переплатить за съемку из-за лишнего веса и подвергся критике в сети. Об этом сообщает NewsWeek.

Фотограф заставил полную модель переплатить за съемку из-за лишнего веса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

24-летняя Меган Месвескас рассказала, что связалась с фотографом Уильямом Лордсом, чтобы сделать кадры для своего портфолио. Она была шокирована тем фактом, что в прайс-листе мужчины стоимость фотосессии для полных девушек на 100 долларов (9887 рублей) превышала цену аналогичной услуги для худых представительниц индустрии.

«Моя челюсть отпала, когда я увидела его сообщение. Зачем разделять женщин по таким признакам, если нам и так тяжело внедрять инклюзивность в модельный бизнес? С чего он вообще взял, что я считаю себя плюс-сайз-моделью?»

— посетовала героиня материала в соцсетях.

Однако Лордс высказался в свою защиту, заявив, что повысил цену для полных клиенток, поскольку ему сложнее найти одежду их размера при подготовке к съемке.

«Легко обвинять, не разбираясь в теме. Я темнокожий мужчина, живущих в США, и белые женщины будут говорить, что я их дискриминирую? Меня это ранит»,

— оправдался он.

Отмечается, что фотограф планирует подать судебную жалобу на Месвескас за клевету. В то же время он принял решение уравнять цены в прайсе для манекенщиц всех комплекций.

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