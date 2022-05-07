Какую косметику можно приготовить дома

Для того, чтобы сэкономить, можно создавать косметику дома. Всегда считалось, что народные рецепты выигрывают у продуктов из косметических магазинов, так как годами проверялись нашими бабушками и предыдущими поколениями. Существует множество способов приготовить косметику из подручных средств. О них – в материале "Рамблера".

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Скрабы для тела

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В качестве основы подойдет обычный сахар или кофейная гуща, которая осталась у вас после использования кофемашины. Подойдет исключительно молотый кофе, так как растворимый не оставит после себя никаких частичек. Очень часто подобные скрабы используются для профилактики целлюлита. В сахар или кофе добавьте гель для душа или шампунь. Также можно добавить натуральные масла для увлажнения кожи, например, оливковое или кокосовое. Для аромата капните в скраб небольшое количество эфирного масла. Используйте его как обычный скраб, но сложить его лучше в герметичную упаковку, предварительно обработав ее антисептиком.

Маска для лица

Вариаций рецептов увлажняющих масок для лица огромное множество. В качестве основы можно использовать гель алоэ, сметану, пюре авокадо, оливковое масло и куриные яйца. Прелесть домашних масок в том, что их состав можно комбинировать. В основу добавляйте мед, лимон, дрожжи, соду. Все зависит от того, какие цели вы преследуете. Например, активированный уголь помогает очистить поры, мед способствует увлажнению, а сода – очищению. Дрожжевая маска может очистить поры и придать коже эластичность.

Маска для волос