Какую косметику можно приготовить дома

Для того, чтобы сэкономить, можно создавать косметику дома. Всегда считалось, что народные рецепты выигрывают у продуктов из косметических магазинов, так как годами проверялись нашими бабушками и предыдущими поколениями. Существует множество способов приготовить косметику из подручных средств. О них – в материале "Рамблера".
В качестве основы подойдет обычный сахар или кофейная гуща, которая осталась у вас после использования кофемашины. Подойдет исключительно молотый кофе, так как растворимый не оставит после себя никаких частичек. Очень часто подобные скрабы используются для профилактики целлюлита. В сахар или кофе добавьте гель для душа или шампунь. Также можно добавить натуральные масла для увлажнения кожи, например, оливковое или кокосовое. Для аромата капните в скраб небольшое количество эфирного масла. Используйте его как обычный скраб, но сложить его лучше в герметичную упаковку, предварительно обработав ее антисептиком.
Вариаций рецептов увлажняющих масок для лица огромное множество. В качестве основы можно использовать гель алоэ, сметану, пюре авокадо, оливковое масло и куриные яйца. Прелесть домашних масок в том, что их состав можно комбинировать. В основу добавляйте мед, лимон, дрожжи, соду. Все зависит от того, какие цели вы преследуете. Например, активированный уголь помогает очистить поры, мед способствует увлажнению, а сода – очищению. Дрожжевая маска может очистить поры и придать коже эластичность.
Пожалуй, наиболее популярной основой для маски стали. горчица и черный перец. Считается, что эти приправы стимулируют рост волос и активизируют волосяные луковицы. Однако специалисты все еще спорят, насколько эти маски эффективны, кроме того, они причиняют неприятные ощущения в виде зуда и жжения во время применения. Есть другие домашние маски для волос, которые причиняют меньше болезненных ощущений. Чаще всего основой для маски является яйцо и различные масла, стимулирующие их рост и благоприятно влияющие на кожу головы. Например, репейное масло, масло авокадо, масло ши, касторовое масло, оливковое и аргановое. Также в маску можно добавлять эфирные масла, которые сделают запах маски более приятным, а также оставят аромат на волосах.