Как есть сладкое и не набирать лишний вес

По мнению специалистов, человек в силах предотвратить накопление жира после употребления сладостей.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

В статье издания Al Araby Al Jadeed эксперты рассказали, как есть сладкое и при этом избежать набора веса и развития некоторых болезней.

В первую очередь рекомендовано оставаться физически активным, тогда калории, полученные вместе с десертом, будет нетрудно сжечь. Подойдет обычная прогулка, можно вместо лифта подняться на свой этаж пешком.

Кроме того, сладкое не оставит последствий, если в постоянном рационе человека достаточно клетчатки и белка. Поэтому нужно регулярно употреблять вареные яйца, орехи и овощи. Также следует включить в рацион зеленый чай и пробиотики.