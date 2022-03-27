Как есть сладкое и не набирать лишний вес

По мнению специалистов, человек в силах предотвратить накопление жира после употребления сладостей.
В статье издания Al Araby Al Jadeed эксперты рассказали, как есть сладкое и при этом избежать набора веса и развития некоторых болезней.
В первую очередь рекомендовано оставаться физически активным, тогда калории, полученные вместе с десертом, будет нетрудно сжечь. Подойдет обычная прогулка, можно вместо лифта подняться на свой этаж пешком.
Кроме того, сладкое не оставит последствий, если в постоянном рационе человека достаточно клетчатки и белка. Поэтому нужно регулярно употреблять вареные яйца, орехи и овощи. Также следует включить в рацион зеленый чай и пробиотики.
Еще одним способом не допустить набора веса после куска торта, по словам авторов статьи, может стать употребление небольшого количества уксуса, обильно разбавленного водой. Это улучшит чувствительность к инсулину и поможет нормализовать уровень глюкозы в крови после еды.