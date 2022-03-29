Моем волосы без шампуня: кому подходит этот метод

Поклонницы нового способа ухода за локонами уверены: он вернет прядям блеск и избавит от перхоти и зуда.

Шампунь, бальзам или кондиционер, маски, масла и флюиды, термозащита — бренды предлагают десятки средств для ухода за волосами. Еще недавно казалось: какую бы систему вы не выбрали, без качественного очищения прядей, а значит, без хорошего шампуня обойтись не удастся.

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Но в последние годы все популярнее становится ковошинг — метод ухода за волосами, который предполагает полный отказ от привычного мытья головы. Поклонники этого способа уверены, что именно шампунь негативно влияет на пряди, лишает их силы и блеска. Стилист Лоррэн Месси несколько лет назад заявила, что силиконы и агрессивные очищающие средства в составе шампуня негативно влияют на структуру волос, заставляют их пушиться и выглядеть неопрятно.

Она долго искала способ устранить эту проблему, так был изобретен ковошинг — метод мытья головы с помощью специального кондиционера. Тысячи поклонниц находки Лоррэн Месси уверены: отказ от шампуня вернет волосам блеск и правильную структуру.

Правила ковошинга

Чтобы «кудрявый метод» сработал правильно, специалисты рекомендуют соблюдать все этапы и выбирать походящие средства. Такой способ ухода за волосами занимает больше времени и вряд ли сэкономит семейный бюджет.

Подготовка к мытью головы начинается с расчесывания сухих волос. Лоррэн рекомендует уделить этому этапу несколько минут и выбрать мягкую щетку.

После этого пряди необходимо сбрызнуть водой и аккуратно промокнуть их полотенцем. На влажные волосы наносится специальный кондиционер, важно, чтобы его было достаточно: Лоррэн рекомендует объем равный теннисному мячу.

Продукт бережно наносится на все волосы, от корней до кончиков, кондиционер должен обволакивать каждую прядь. Затем нужно выполнить пятиминутный массаж кожи головы, еще раз смочить локоны и продолжать массирующие движения несколько минут.

После этого волосы рекомендуют промыть прохладной водой до тех пор, пока кондиционер полностью не смоется с прядей. Тереть влажные локоны полотенцем не нужно: достаточно просто промокнуть их и дать подсохнуть самостоятельно, не используя фен.

Плюсы и минусы «кудрявого метода»

Приверженцы этого способа ухода за волосами уверяют: всего через месяц пряди станут живыми, послушными и блестящими. Обладательницы вьющихся волос отмечают, что их кудряшки стали более структурированными и перестали пушиться.

Кроме того, отказ от средств с силиконом благотворно влияет на кожу головы: ковошинг помогает избавиться от перхоти и зуда, а долгий массаж помогает ускорить рост волос. И все же подойдет этот метод не всем!

В кондиционере почти не содержится очищающих компонентов, поэтому обладательницы жирных волос замечают, что локоны быстро становятся несвежими. Еще один минус такого способа ухода связан с разглаживающим эффектом кондиционера: он почти лишает пряди объема, поэтому вместо пышной шевелюры есть риск получить безжизненные сосульки.

Важно помнить!