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57 минут назад

Дерматолог объяснила, нужно ли увлажнять кожу с акне

Letidor.ruLetidor.ru

Жирный блеск, постоянная забитость пор, акне — вот далеко не полный список проблем, с которым сталкиваются обладатели жирной кожи. Принято считать, что, если активно удалять кожный жир с помощью косметических средств, то высыпаний будет меньше. Однако народные методы лечения акне полностью исключают использование увлажняющих средств, что приводит к еще более серьезным проблемам с кожей лица. Подробности читайте в нашей новости.

Дерматолог объяснила, нужно ли увлажнять кожу с акне
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-дерматолог Евгения Самойлова рассказала в своем Telegram-канале о том, почему стоит внимательно отнестись к процессу увлажнения жирной кожи. Одной из причин акне является замедление отшелушивания клеток, из-за этого появляются прыщи. Увлажняющие средства способны снизить воспаления и улучшить функцию барьера кожи.

Подбирать увлажняющие средства нужно тщательно, лучше всего проконсультироваться с врачом-дерматологом и не отдавать предпочтение дешевой продукции из супермаркетов. Врач отметила, что часто повышенная сальность кожи — признак обезвоженности. Усиленной выработкой кожного сала железы пытаются восполнить нехватку влаги.

Красота,Евгений Самойлов,
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