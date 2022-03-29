Дерматолог объяснила, нужно ли увлажнять кожу с акне

Жирный блеск, постоянная забитость пор, акне — вот далеко не полный список проблем, с которым сталкиваются обладатели жирной кожи. Принято считать, что, если активно удалять кожный жир с помощью косметических средств, то высыпаний будет меньше. Однако народные методы лечения акне полностью исключают использование увлажняющих средств, что приводит к еще более серьезным проблемам с кожей лица. Подробности читайте в нашей новости.