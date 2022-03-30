Перечислены распространенные ошибки при уходе за волосами

Блогерша перечислила самые распространенные ошибки, которые люди совершают при уходе за волосами. Соответствующий материал публикует The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь пользовательница сети Моника порекомендовала отказаться от воздействия на волосы высоких температур. По ее словам, вред структуре локонов наносит как использование утюжка, так и фена с плойкой.

«Особенно важно не укладывать влажные волосы»,

— уточнила она.

Кроме того, собеседница издания заверила, что качество волос портится из-за частого механического воздействия. Речь идет о чересчур тугих хвостах, неправильной технике расчесывания или слишком неосторожном удалении влаги с локонов с помощью полотенца.

В заключение Моника также рассказала о негативном влиянии на волосы окружающей среды.

«Загрязнения в воздухе делают наши волосы безжизненными. Пользуйтесь бальзамами, чтобы сохранить их блеск и мягкость. И не забывайте наносить средства с защитой от ультрафиолета»,