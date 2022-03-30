Мастер маникюра описала раздражающее ее поведение клиентов

Мастер салона красоты из Великобритании описала особенности поведения клиентов, которые раздражают ее на работе. Соответствующий материал публикует The Sun.

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Владелица косметического бренда Olive & June Сара Гибсон перечислила свои главные претензии к посетителям. В первую очередь женщина заявила, что не приемлет регулярные опоздания клиентов, которые создают неудобства для записи других людей.

«Не думайте, что мастер захочет записать вас вновь, если вы постоянно приходите позже, чем положено»,

— уточнила она.

Кроме того, по словам специалистки, следует воздержаться от похода в салон красоты в случае болезни. Во-первых, клиентам тяжело сидеть полтора часа на одном месте, когда они чувствуют себя плохо, пояснила женщина. Во-вторых, мастеру трудно аккуратно наносить лак на ногти, когда посетитель постоянно кашляет или чихает.

Героиня материала также пожаловалась на женщин, которые самостоятельно избавляются от накладных ногтей или снимают покрытие с ногтевой пластины.

«Когда вы неправильно снимаете лак, то вместе с ним отрываете и часть ногтя, что только усложняет работу мастера, — объяснила бизнесвумен. — И не забывайте перед сеансом предупреждать о том, что вам нужно снять старое покрытие».

В заключение предпринимательница настоятельно попросила читателей не писать сообщения на приеме у мастера маникюра, так как таким образом можно случайно испортить свежее покрытие.

«Это раздражает абсолютно всех мастеров. Пожалуйста, воздержитесь от общения во время маникюра»,