В России нашли замену иностранной косметике

В России нашли замену иностранным брендам косметики, которые приостановили деятельность на территории страны на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает «Подъем».

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По информации издания, представители российской компании Mixit заявили, что активно решают вопрос об импортозамещении сырья и выстраивании новой логистики. По словам сотрудников марки, несмотря на то что на производстве используется европейская сырьевая база, ретейлер не планирует закрываться и повышать цены на продукцию.

«Производственный комплекс и материально-техническая база функционируют по системе долгосрочного планирования и не испытывают дефицита. Мощности производства компании позволяют выпускать несколько миллионов единиц уходовой продукции для лица, тела и волос в месяц»,

— говорится в заявлении.