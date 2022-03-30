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46 минут назад

На какие пластические операции решаются женщины перед свадьбой

Passion.ruPassion.ru

Пластический хирург, главный врач клиники, доктор медицинских наук Тигран Алексанян рассказал о наиболее востребованных у женщин пластических операциях, на которые они решаются незадолго до своей свадьбы. Например, самой популярной процедурой оказалась ринопластика.

На какие пластические операции решаются женщины перед свадьбой
Фото: freepik.comfreepik.com

Как и пластику носа, что стала самой популярной операцией, и маммопластику, которая расположилась на втором месте в рейтинге, многие виды пластической хирургии рекомендуется проводить за полгода до торжества, чтобы организм успел полностью восстановиться.

Между тем в некоторых случаях процедуры красоты возможно сделать и за месяц-два до запланированной даты. Среди таких востребованных вмешательств Тигран Алексанян отметил блефаропластику (коррекцию формы верхнего века) и удаление комков Биша, за счет чего лицо выглядит более худым.

«Объектив всегда визуально прибавляет килограммы, поэтому операцию по удалению комков Биша так часто делают модели и телеведущие. Операция легкая, проводится под местным обезболиванием, а реабилитация занимает буквально несколько недель»,

— сообщил пластический хирург в разговоре с «Мослентой».

Закрывает пятерку самых востребованных пластических операций устранение лопоухости. Обычно деформация ушной раковины является врожденной проблемой, от которой многие девушки решаются избавиться лишь перед свадьбой, заключил Алексанян.

Красота,Тигран Алексанян,
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