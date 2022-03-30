Популярная в 2000-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей

Прическа, которая пользовалась популярностью в 2000-х годах, вновь стала трендом у знаменитостей. Соответствующая информация появилась на сайте издания PopSugar.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет об укладке с эффектом «мокрых» волос, который создается стилистами с помощью различных стайлинговых средств. Известно, что с подобной прической на вечеринке в честь церемонии награждения кинопремии «Оскар» появилась телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян. Волосы звезды были убраны в высокий хвост и уложены гелем по всей длине.

Сестра Ким Кардашьян Кортни, в свою очередь, вышла в свет с зачесанными назад «мокрыми» прядями. В то же время актриса Хантер Шафер, которая стала известной благодаря съемкам в сериале «Эйфория», предстала перед публикой с уложенными на затылке гелем волосами и «приклеенными» у лица прядями.