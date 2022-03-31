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13 минут назад

Выглядящая вдвое моложе своего возраста женщина поделилась секретом молодости

Lenta.ru

Выглядящая вдвое моложе своего возраста пользовательница TikTok @msdongan раскрыла секрет своей молодости и заявила, что люди не верят, что ей больше 20 лет.

Выглядящая вдвое моложе своего возраста женщина поделилась секретом
Фото: @msdongan @msdongan

41-летняя блогер опубликовала серию роликов, в которых продемонстрировала подписчикам моложавую внешность и поделилась секретом молодости.

«Скажите мне, что не выглядите на свой возраст, не говоря мне, что не выглядите на свой возраст. Я начну. Мне 41», — написала она в подписи к видео.

Пользователей удивил настоящий возраст женщины. Многие из них предположили, что женщине около 20 или 30 лет. «О боже, вы поразительны», — отметил один из них. В следующем видео женщина назвала несколько секретов молодости. «Я люблю корейскую кухню: готовлю овощные блюда, блюда из тофу, куриные или рыбные блюда и ем их с рисом», — сказала пользовательница TikTok.

Женщина также рекомендовала перед тренировками наносить на живот крем, повышающий упругость кожи, и гель для тела. «Наносите крем на живот, чтобы кожа оставалась эластичной», — отметила она. Кроме того, @msdongan поделилась упражнениями, которые ей нравятся: скручивания и упражнение «альпинист».

«Хотела бы и я выглядеть так круто, когда мне будет 40», — написала одна из подписчиц женщины.

Ранее сообщалось, что 35-летняя британка, которую принимают за сестру 18-летней дочери, поделилась секретом молодости. На вопрос о секрете такой юной внешности женщина ответила, что она чувствует себя «молодой в душе».

Красота,Секрет молодости,
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