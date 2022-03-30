Врач рассказала о правилах защиты кожи от ультрафиолета

"То есть, если осенью и зимой допустимый уровень солнцезащиты в условиях города составляет минимум 15 единиц, то в летнее время он должен быть 30–50. Не забывайте, что кремы с SPF-фактором не должны наноситься непосредственно перед выходом из дома, так как любому крему нужно время для того, чтобы начать действовать. Это необходимо делать минимум за 20–30 минут до выхода",