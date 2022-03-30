Дерматолог описала симптомы «молочного лица»

«После 30 лет вырабатывается меньше ферментов, расщепляющих лактозу. Касается это цельного молока и в принципе молочных продуктов. В результате происходят нарушения в пищеварительной системе, сбои в гормональной системе, нарушается выработка эстрогенов, прогестерона. Это негативно отражается на организме в целом и на лице», — прокомментировала дерматолог.