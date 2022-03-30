Дерматолог описала симптомы «молочного лица»

Дерматолог-косметолог, специалист лазерной хирургии Татьяна Баллирано рассказала 5-tv, как рацион с большим количеством молочных продуктов может изменить лицо.
Эксперт обратила внимание, что на серьезные изменения в структуре кожного покрова после 30 лет влияет неправильное питание. Регулярное потребление молочных продуктов может испортить кожу лица, считает косметолог.
«После 30 лет вырабатывается меньше ферментов, расщепляющих лактозу. Касается это цельного молока и в принципе молочных продуктов. В результате происходят нарушения в пищеварительной системе, сбои в гормональной системе, нарушается выработка эстрогенов, прогестерона. Это негативно отражается на организме в целом и на лице», — прокомментировала дерматолог.
Прыщи, покраснения, землистый оттенок лица, неровности на поверхности лба, темные круги и отечность в области глаз – все это симптомы так называемого «молочного лица».
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