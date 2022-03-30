Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
1 час назад

Дерматолог описала симптомы «молочного лица»

Мира Маркина

Дерматолог-косметолог, специалист лазерной хирургии Татьяна Баллирано рассказала 5-tv, как рацион с большим количеством молочных продуктов может изменить лицо.

Дерматолог описала симптомы «молочного лица»
Фото: flickr.comflickr.com

Эксперт обратила внимание, что на серьезные изменения в структуре кожного покрова после 30 лет влияет неправильное питание. Регулярное потребление молочных продуктов может испортить кожу лица, считает косметолог.

«После 30 лет вырабатывается меньше ферментов, расщепляющих лактозу. Касается это цельного молока и в принципе молочных продуктов. В результате происходят нарушения в пищеварительной системе, сбои в гормональной системе, нарушается выработка эстрогенов, прогестерона. Это негативно отражается на организме в целом и на лице», — прокомментировала дерматолог.

Прыщи, покраснения, землистый оттенок лица, неровности на поверхности лба, темные круги и отечность в области глаз – все это симптомы так называемого «молочного лица».

Ранее дерматолог рассказала о том, как по запаху распознать развитие рака.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители