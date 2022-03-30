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44 минуты назад

Врач рассказала, чем опасен «дешевый» ботокс

Мира Маркина

Врач-дерматолог Инесса Олийниченко в интервью для «Пятого канала» предупредила россиянок об опасности попыток сэкономить на «уколах красоты».

Врач рассказала, чем опасен «дешевый» ботокс
Фото: flickr.comflickr.com

Эксперт объяснила, что подлинный препарат для увеличения губ не может стоить пять-семь тысяч рублей. Услуга по такой цене должна насторожить клиента. Потому что либо препарат был куплен нелегально, либо он сделан на основе «дорогого» аналога и является контрафактным.

Последствия процедуры с использованием неизвестного вещества могут быть печальными, отметила дерматолог.

«Я столкнулась с воспалительными процессами, с асимметрией, с так называемыми гиалуроновыми усами над верхней губой, когда вводилось непонятно что, непонятно в каком объеме и непонятно где», — поделилась Инесса Олийниченко.

Дерматолог обратила внимание, что любые косметологические процедуры стоит делать только в учреждениях, имеющих лицензию на оказание услуг.

Ранее мы рассказывали о том, какие бьюти-процедуры не ударят по кошельку.

Красота,
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