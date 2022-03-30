Врач рассказала, чем опасен «дешевый» ботокс

Врач-дерматолог Инесса Олийниченко в интервью для «Пятого канала» предупредила россиянок об опасности попыток сэкономить на «уколах красоты».

Эксперт объяснила, что подлинный препарат для увеличения губ не может стоить пять-семь тысяч рублей. Услуга по такой цене должна насторожить клиента. Потому что либо препарат был куплен нелегально, либо он сделан на основе «дорогого» аналога и является контрафактным.

Последствия процедуры с использованием неизвестного вещества могут быть печальными, отметила дерматолог.

«Я столкнулась с воспалительными процессами, с асимметрией, с так называемыми гиалуроновыми усами над верхней губой, когда вводилось непонятно что, непонятно в каком объеме и непонятно где», — поделилась Инесса Олийниченко.

Дерматолог обратила внимание, что любые косметологические процедуры стоит делать только в учреждениях, имеющих лицензию на оказание услуг.