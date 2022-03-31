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36 минут назад

Женщина захотела омолодиться и осталась с обвисшим лицом

Lenta.ruLenta.ru

Жительница Англии захотела стать визуально моложе и осталась с обвисшим лицом после посещения косметолога. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Женщина захотела омолодиться и осталась с обвисшим лицом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

40-летняя Мариана Джонс объяснила, что решила «помолодеть на несколько лет» с помощью косметологических процедур перед тем, как ей исполнится 41 год. Тогда женщина сделала плазменную терапию фибробластами, которая подтягивает и улучшает внешний вид кожи.

Известно, что во время сеанса косметолог использует специальное устройство, напоминающее авторучку, которое разряжает высокочастотный электрический ток на выделенные участки кожи. Ток создает микротравмы в слое эпидермиса, тем самым имитируя эффект подтяжки. При этом плазменный наконечник не касается кожи напрямую, а выпускает ток над ней.

Героиня материала рассказала, что после процедуры ее лицо моментально покраснело, а на следующее утро — сильно опухло, а кожа вокруг глаз обвисла. Джонс призналась, что не ожидала подобного эффекта и надеялась на моментальный результат. Она отметила, что для полного восстановления после терапии ей понадобится не менее трех месяцев.

«Вы должны дважды подумать перед тем, как решаться на подобные процедуры. Фотографии в интернете в стиле "до и после" — это просто реклама. На самом деле требуется очень много времени перед тем, как вы увидите настоящие результаты»,

— поделилась она.

Красота,
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