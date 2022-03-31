Как избавиться от нависшего века без операции

Распахнутыми глазами с четким рельефом могут похвастаться не все, но скорректировать визуальные особенности проще, чем кажется.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Маркетологи смогли убедить нас в том, что нависшее веко — настоящая эстетическая проблема. Но, по статистике, у большинства европейских женщин верхнее веко ниспадающее, с тяжелой складкой кожи. Эту особенность вряд ли можно назвать косметическим дефектом. Такой разрез глаз не мешает голливудским звездам блистать и быть иконами стиля: Блейк Лайвли, Дженнифер Лоуренс, Лив Тайлер и многие другие не спешат к пластическому хирургу. Они лишь немного корректируют нависшее веко с помощью макияжа.

Видео дня

Причины возникновения тяжелого века

Особенность строения глаза, которую называют нависшим веком, может возникнуть в любом возрасте. Иногда кожная складка — это наследственный признак, чаще оно появляется с возрастом из-за деформации в области висков и лба. В косметологии этот процесс называется птозом. На здоровье и качество жизни складка на веке не влияет.

WomanHit.ru

Иногда птоз проявляется в молодом возрасте из-за образа жизни: на него могут повлиять недосып, неправильное питание, курение. Женщины неожиданно замечают, что складка верхнего века частично или полностью начала закрывать ресничный край, а глаза теперь кажутся уставшими и грустными.

Без операции не обойтись?

Хирурги предлагают радикальные способы избавления от косметического недостатка. В последние годы блефаропластика стала одной из самых популярных операций: на нее решились Кети Топурия, Алсу, Айза Анохина. Но отправиться под скальпель врача непросто, да и необходимости в этом часто нет.

Косметологи советуют уменьшить нависание века с помощью домашних или профессиональных процедур. Прежде всего, стоит изменить образ жизни. Это может звучать банально и даже скучно, но точно работает! Восьмичасовой сон, отказ от жирной и острой пищи, сигарет, алкоголя, питьевой режим — все это уменьшает отечность и возвращает коже упругость, делая глаза более распахнутыми.

Дополнительно дома можно выполнять специальный массаж и упражнения: в сети множество бесплатных курсов по фейсфитнесу. Достаточно уделять тренировкам по 10 минут в день, чтобы через полгода увидеть заметный результат.

Сделать рутину еще эффективнее поможет массаж и крио-массаж: попробуйте в течение пяти минут водить кубиком льда по веку, не останавливаясь. Лед можно заменить специальными гаджетами, которые предварительно хранятся в морозилке.

Если хочется увидеть результат быстрее, поможет косметолог. Специалист подберет правильные аппаратные процедуры: с нависшим веком отлично справляются ультразвуковой лифтинг или биомеханическая стимуляция.

Магия макияжа

Мейкап способен по-настоящему преобразить лицо, если знать нехитрые приемы. Всего десять минут — и глаза становятся распахнутыми, молодыми, сияющими. Главное правило макияжа для нависшего века — отказ от перламутровых теней в зоне складки, их можно использовать во внутреннем уголке или под бровью. Светоотражающие частички визуально увеличат особенность глаз.

WomanHit.ru

Еще одна особенность макияжа для нависшего века — необходимость использовать базу под тени. Из-за складки над ресничным краем на таких глазах пигмент держится плохо, постоянно скатывается, поэтому нужно продлевать его стойкость с помощью специальных бьюти-средств. Сейчас базы можно найти почти в любом бренде, от бюджетных до люксовых.