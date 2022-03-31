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3 часа назад

Какую косметику можно использовать весной

Русская Планета

Солнечные лучи оказывают воздействие на кожу не только в жаркое лето, но и весной. Врач-дерматолог Лилия Дышлевая рассказала, как следить за кожей, чтобы избежать пигментации.

Какую косметику можно использовать весной
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

По ее мнению, неправильный уход за кожей в теплое время года может привести к образованию морщин, пигментации, снижению синтеза коллагена. Важным правилом по уходу является использование увлажняющих кремов и сывороток с гиалуроновой кислотой. Косметику с витаминами А и С, а также в основе которой кислоты (в частности, гликолиевая), нужно оставить на полке и не использовать весной.

Специалист добавила, что можно сделать процедуру биоревитализации лица, которая увлажнит и восстановит кожу, передает aif.ru.

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