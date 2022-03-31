Что будет с кожей, если отказаться от косметики на неделю

Большинство женщин, которые активно готовятся к летнему сезону, больше задумываются о том, как подготовить фигуру и кожу тела к теплому времени года, при этом часто забывают про кожу лица. Мы решили поинтересоваться у специалиста, почему время от времени лицу стоит давать недельный отпуск от косметики, и почему ближе к лету эта практика должна стать регулярной.

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Кожа свободно вздохнет

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И дело даже не в том, что вы откажетесь от косметических средств, которые даже после тщательного очищения могут оставаться в порах. Когда мы наносим тональные основы, хайлайтеры, корректоры и другие средства, мы неизбежно оказываем давление на кожу, применяя спонжи, кисти и просто пальцы. В итоге немного, но растягиваем ее. Помимо этого, многие тональные кремы и эмульсии содержат подсушивающие компоненты, которые подходят далеко не для каждой кожи — девушки, которые страдают от чрезмерного ороговения поймут. Приходится чаще использовать пилинги-скатки, что также не прибавляет здоровья кожному покрову. Недельный отдых кожи от плотной косметики даст возможность вашей коже постепенно восстановиться и получить больше кислорода. Кроме того, вы сможете наносить SPF-средства, которые не всегда хорошо сочетаются с косметикой из-за своей плотности. Всю неделю делайте увлажняющие и тонизирующие маски, используйте пилинги и гидролаты, в общем, насыщайте кожу максимально в утреннее и вечернее время, при этом не перегружайте днем.

Рост ресниц и бровей ускорится

Какой бы качественной ни была ваша тушь, ежедневное воздействие на ресницы приводит к их ослаблению и дальнейшему выпадению. Наверняка вы замечали, что как только вы не используете тушь как минимум пару дней, ресничный ряд уплотняется. Если вы не можете позволить себе отказаться полностью от легких тональных основ, то без туши и геля для бровей вы сможете прожить даже не одну неделю. В это время питайте ресницы маслами и старайтесь не тереть глаза. Для роста бровей используйте никотиновую кислоту, если у вас нет аллергии на нее. Вы увидите, что летом уже не будет необходимости активно прокрашивать брови и ресницы, так как ваше весеннее восстановление позволит довольно быстро укрепить их так, что косметика вам просто не понадобится.

Обменные процессы в коже могут постепенно восстановиться