Стилист поделился простыми способами придать волосам объем

Звездный стилист и основатель одноименного лондонского салона красоты Джордж Нортвуд поделился простыми способами придать волосам объем. Его слова приводит Glamour.

Эксперт подчеркнул, что для поддержания пышной прически необходимо каждые шесть недель посещать парикмахерскую и подстригать концы прядей. По его словам, это добавляет текстуру тонким волосам и делает их объемными визуально. Обладательницам негустых локонов Нортвуд порекомендовал избегать стрижек вроде каскада. Он объяснил, что чрезмерное наслоение может сделать прическу «плоской и безжизненной», и посоветовал стричь волосы ровным срезом.

Кроме этого, стилист отметил, что добиться объема можно с помощью укладки феном.

«Во время сушки используйте круглую расческу. Приподнимайте ею волосы у корней и направляйте туда горячий воздух. Так вы добьетесь мега-объема!» — заверил специалист.