5 важных правил ухода за волосами весной

WomanHit.ru напоминает: каждый сезон требует особого ухода за кожей и волосами. Рассказываем, что нужно делать после зимних холодов и на какие бьюти-средства обратить внимание
После зимы нашим волосам нужно обильное питание. Можно отказаться на время от средств, которые придают дополнительный объем. Выбирайте такие шампуни и бальзамы-кондиционеры, в составе которых есть витамины А и Е, экстракт алоэ, масла. Не забывайте, что мыть голову нужно чуть прохладной водой — температура должна быть не более 37 градусов. В этом случае улучшается приток крови к волосяным луковицам и запаиваются чешуйки сухих и окрашенных волос. Постарайтесь не мыть голову каждый день, делайте перерыв хотя бы пару дней.
Не забывайте об увлажнении. Ведь за длинные холодные месяцы ваши волосы стали сухими. Здесь на помощь придет все — и бальзамы, и спреи-кремы-сыворотки. Многие из средств наносятся на влажные или сухие волосы и не требуют смывания. Когда будете использовать спреи или кремы на волосы, делайте это правильно: избегайте корней и кожи головы, наносите средство на кончики (они часто секутся) и по всей длине волос.
Раз-два в неделю обязательно стоит делать маски. Вообще маски нужны в любое время года, но именно весной наши волосы нуждаются в них особенно. Выбирайте те, на которых есть пометки: «питание», «увлажнение» или же «питание и увлажнение».
Для чувствительной кожи головы весенний период — время не самое простое. Зуд, сухость и, как следствие, — чувство стянутости: с такими симптомами сталкиваются многие. Откажитесь полностью от фенов — ведь под воздействием сухого, горячего воздуха влага из пересушенных волос испаряется очень быстро. А так подберите для ухода специальные средства, обычными шампунями здесь не обойтись.
Весной важно изменить свой рацион питания. Прочь сытная пища, которая присутствовала на вашем столе зимой. Да здравствуют овощи, фрукты, зелень, орехи. Обратите внимание на рыбные блюда, говяжью и куриную печень. Желательно принимать витамины — приветствуются витамины D, A, E и группы В, а также комплексы с содержанием цинка, железа, кальция.