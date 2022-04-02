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1 час назад

5 важных правил ухода за волосами весной

WomanHit.ru

WomanHit.ru напоминает: каждый сезон требует особого ухода за кожей и волосами. Рассказываем, что нужно делать после зимних холодов и на какие бьюти-средства обратить внимание

5 важных правил ухода за волосами весной
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

ПРАВИЛО N 1

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После зимы нашим волосам нужно обильное питание. Можно отказаться на время от средств, которые придают дополнительный объем. Выбирайте такие шампуни и бальзамы-кондиционеры, в составе которых есть витамины А и Е, экстракт алоэ, масла. Не забывайте, что мыть голову нужно чуть прохладной водой — температура должна быть не более 37 градусов. В этом случае улучшается приток крови к волосяным луковицам и запаиваются чешуйки сухих и окрашенных волос. Постарайтесь не мыть голову каждый день, делайте перерыв хотя бы пару дней.

ПРАВИЛО N 2

Не забывайте об увлажнении. Ведь за длинные холодные месяцы ваши волосы стали сухими. Здесь на помощь придет все — и бальзамы, и спреи-кремы-сыворотки. Многие из средств наносятся на влажные или сухие волосы и не требуют смывания. Когда будете использовать спреи или кремы на волосы, делайте это правильно: избегайте корней и кожи головы, наносите средство на кончики (они часто секутся) и по всей длине волос.

ПРАВИЛО N 3

Раз-два в неделю обязательно стоит делать маски. Вообще маски нужны в любое время года, но именно весной наши волосы нуждаются в них особенно. Выбирайте те, на которых есть пометки: «питание», «увлажнение» или же «питание и увлажнение».

ПРАВИЛО N 4

Для чувствительной кожи головы весенний период — время не самое простое. Зуд, сухость и, как следствие, — чувство стянутости: с такими симптомами сталкиваются многие. Откажитесь полностью от фенов — ведь под воздействием сухого, горячего воздуха влага из пересушенных волос испаряется очень быстро. А так подберите для ухода специальные средства, обычными шампунями здесь не обойтись.

ПРАВИЛО N 5

Весной важно изменить свой рацион питания. Прочь сытная пища, которая присутствовала на вашем столе зимой. Да здравствуют овощи, фрукты, зелень, орехи. Обратите внимание на рыбные блюда, говяжью и куриную печень. Желательно принимать витамины — приветствуются витамины D, A, E и группы В, а также комплексы с содержанием цинка, железа, кальция.

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