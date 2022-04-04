Мастер маникюра назвала главную ошибку клиентов

Мастер ногтевого сервиса назвала главную ошибку, которую совершают ее клиенты во время маникюра. На пост, появившийся в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша с никнеймом @blossomacademy_ рассказала, что даже постоянные посетители салона красоты часто неправильно ставят руки на стол перед специалистом. По этой причине она решила запечатлеть на видео, каким образом необходимо располагать кисти во время процедуры.

Пользовательница сети пояснила, что многие люди ошибочно кладут пальцы на изгиб подлокотника специальной подушечки для маникюра. Таким образом ладонь целиком лежит на ее поверхности и затрудняет работу мастера. Однако в действительности, по словам специалиста, на подушку необходимо опираться запястьем, оставляя кисть руки свободно свисающей вниз. Блогерша пояснила, что таким образом мастер получит возможность полностью контролировать процесс.