Ртуть, мышьяк и шкурки мышей: жуткие секреты красоты 19 века

Два столетия назад девушки были готовы жертвовать рали привлекательности не только здоровьем, но и жизнью.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Десяти ступенчатая система ухода за кожей лица по-корейски, рекомендации косметологов, трихологов, тренеров — современные красавицы знают толк в заботе о себе. На службе у них передовые разработки, клинические исследования и медицинские эксперименты. Два столетия назад все было совсем иначе: девушки пытались соответствовать модным стандартам, рискуя своим здоровьем, а иногда и жизнью.

Видео дня

Так, волосы красавицам девятнадцатого века мыть не рекомендовалось: эксперты уверяли, что вода негативно влияет на локоны. От мыла душистого и полотенца пушистого, по мнению бьюти-гуру прошлых столетий, можно было заработать мигрень, облысение, а в худшем случае — умереть. Поэтому барышни прибегали к странным хитростям: они обрабатывали пряди раствором ртути, спирта, наносили на волосы бензин. Остается гадать, в каком состоянии были локоны девушек. Отчасти поэтому такой популярностью пользовались парики. Они, кстати, часто становились настоящим рассадником насекомых.

Аристократическая бледность и никаких веснушек

Мы с удовольствием пользуемся каплями с эффектом легкого загара, рисуем веснушки, которыми нас не наградила природа, но в 19 веке признаком богатства был мертвенно-бледный цвет лица. Считалось, что золотистый загар получают дамы, много работающие на солнце, а аристократкам полагалось оставаться белокожими.

Чтобы сохранить бледность лица, девушки пользовались розовой водой. Звучит неплохо, правда? Но ее рецепт современных красавиц шокирует: лепестки цветов настаивали в воде с несколькими каплями серной кислоты. Еще один способ сохранить аристократическую бледность — грызть мел, запивая его водой с каплями йода. Может, такие «деликатесы» влияли не только на цвет лица, но и на изящность фигуры.

Высыпания и акне тоже лечили радикально: фармацевты прописывали девушкам таблетки с мышьяком. Эти пилюли следовало принимать каждые два часа. Не смущало красавиц, что их мучали головные боли, усталость, сонливость и тошнота: ради красоты модницы были готовы на все!

Очаровательные веснушки два столетия назад считались не милой и трогательной деталью внешности, а настоящей проблемой. Их выводили с помощью соляной кислоты, протирая ей щеки и нос. Веснушки пропадали, на их месте возникали ожоги.

Макияж ртутью, белладонной и жемчугом

Скрывать последствия косметологических экспериментов приходилось не менее экстремальным макияжем. В аптеках появились первые образцы тонального крема: для обеспеченных дам на основе талька и жемчуга, для тех, кто был ограничен в средствах, предлагались средства из рисовой пудры и окиси цинка.

На полочках рядом стояли флакончики с румянами на основе ртути. Она проникала в кровь, заставляя щеки розоветь. О том, что из-за опасного вещества можно ослепнуть, потерять волосы и зубы, дамы не задумывались.

Выпавшие из-за бьюти-экспериментов брови и ресницы девушки пытались компенсировать накладными. О наращивании тогда ничего не знали, поэтому просто приклеивали над глазами шкурки мышей.