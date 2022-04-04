Назван продукт от дряблости кожи

Кандидат медицинских наук из клиники Мейо (Миннесота, США) Джеймс Ист посоветовал обратить внимание на необходимость продуктов с витамином С. Дело в том, что витамин С участвует в ряде биохимических процессов: защита иммунитета, функционирование нервной системы, выработка коллагена.

По словам врача, дряблость кожи и преждевременное старение может быть связано с недостатком витамина С в организме. Коллаген, вырабатываемый благодаря витамину С, отвечает за здоровье суставов, связок, костей, а также за качество кожи. Также витамин С играет роль антиоксиданта, помогающего защитить клетки от действия свободных радикалов, образующихся из-за табачного дыма и радиации.