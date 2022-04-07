Как изменятся цены на пластическую хирургию

Изменения в мировой геополитической ситуации напрямую влияют на экономику всех стран. Цены растут каждый день, изменяется стоимость всех товаров и услуг. Как это отразится на стоимости пластических операций, в беседе с "Рамблером" рассказала ведущий пластический хирург, основатель клиники “Время красоты” Отари Гогиберидзе.
По словам эксперта, цены на пластические операции будут расти. Изменения будут связаны, в первую очередь, со стоимостью расходных материалов, потому что самые качественные и продвинутые производятся за границей, утверждает специалист.
Врач отметил, что сейчас используется много импортных расходников — гипоаллергенные шовные материалы, инструменты — скальпели и зажимы, стерильные операционные простыни, перчатки. Для большинства этих материалов есть российские аналоги хорошего качества, и, скорее всего, их будут в ближайшее время тестировать и постепенно переходить на них, добавил Гогиберидзе.
При этом, утверждает эксперт, стоимость работы хирургов и персонала не изменится, коммунальные и арендные платежи тоже, скорее всего, останутся прежними, а расходы на продвижение и рекламу многие клиники и врачи даже сократят. Так что эти факторы не вызовут корректировки цен, резюмировал Отари.