Как изменятся цены на пластическую хирургию

"Можно сделать следующий вывод: цены на пластику, конечно же, будут расти, как и цены на все. Но это не будет стремительный, скачкообразный рост в несколько раз. Скорее всего, корректировки будут в районе 15-30% от предыдущих цен, в зависимости от вида операции и необходимых для них расходников. Дефицита материалов на рынке не ожидается, многие сделали закупки впрок, сейчас дистрибьюторы активно разрабатывают новые схемы поставок, чтобы обеспечить пациентов всем необходимым.



Мы ожидаем изменения, в первую очередь, в потребительском поведении пациентов, но здесь тренды неоднозначны. Многие, кто запланировал операции на конец весны и лето, сейчас торопятся и просят провести вмешательство раньше. Те, кто пока только раздумывал об операции, пока отложили это мероприятие, чтобы сохранить деньги. В целом, пластическая хирургия всегда выживала даже в самые кризисные времена, поэтому опасений за судьбу отрасли у нас нет".

Отари Гогиберидзе Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время Красоты»