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3 часа назад

Как изменятся цены на пластическую хирургию

Катерина Саломе
Отари Гогиберидзеэксперт

Изменения в мировой геополитической ситуации напрямую влияют на экономику всех стран. Цены растут каждый день, изменяется стоимость всех товаров и услуг. Как это отразится на стоимости пластических операций, в беседе с "Рамблером" рассказала ведущий пластический хирург, основатель клиники “Время красоты” Отари Гогиберидзе.

Как изменятся цены на пластическую хирургию
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, цены на пластические операции будут расти. Изменения будут связаны, в первую очередь, со стоимостью расходных материалов, потому что самые качественные и продвинутые производятся за границей, утверждает специалист.

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"Прежде всего изменятся цены на силиконовые имплантаты, потому что им нет российских аналогов. Но куда сложнее обстоит ситуация с логистикой. Дистрибьюторы будут искать альтернативные пути доставки и ввоза материалов в Россию, цепочки поставок удлинятся и подорожают и из-за курса валют, и из-за повышения цен на топливо. Логистика станет очень дорогой, поэтому маммопластика с использованием имплантатов однозначно вырастет в цене. Если вы планируете такую операцию, лучше делать ее прямо сейчас. Многие крупные клиники и поставщики сделали большие закупки имплантатов впрок по старым ценам, чтобы обеспечить пациентов материалами на ближайшее время. Как дальше будет меняться ситуация на рынке и стоимость, сейчас сложно прогнозировать".
Отари Гогиберидзе
Отари ГогиберидзеВедущий пластический хирург, основатель клиники «Время Красоты»

Врач отметил, что сейчас используется много импортных расходников — гипоаллергенные шовные материалы, инструменты — скальпели и зажимы, стерильные операционные простыни, перчатки. Для большинства этих материалов есть российские аналоги хорошего качества, и, скорее всего, их будут в ближайшее время тестировать и постепенно переходить на них, добавил Гогиберидзе.

"Лампы для хирургического освещения, приборы для диагностики мы уже давно используем китайского производства. В Азии производится много качественной аппаратуры, которую мы можем использовать без сомнения, — мониторы, дефибрилляторы, наркозные аппараты, системы ультразвуковой диагностики. У этих приборов длительный срок службы, поэтому они не повлияют на стоимость операций".
Отари Гогиберидзе
Отари ГогиберидзеВедущий пластический хирург, основатель клиники «Время Красоты»

При этом, утверждает эксперт, стоимость работы хирургов и персонала не изменится, коммунальные и арендные платежи тоже, скорее всего, останутся прежними, а расходы на продвижение и рекламу многие клиники и врачи даже сократят. Так что эти факторы не вызовут корректировки цен, резюмировал Отари.

"Можно сделать следующий вывод: цены на пластику, конечно же, будут расти, как и цены на все. Но это не будет стремительный, скачкообразный рост в несколько раз. Скорее всего, корректировки будут в районе 15-30% от предыдущих цен, в зависимости от вида операции и необходимых для них расходников. Дефицита материалов на рынке не ожидается, многие сделали закупки впрок, сейчас дистрибьюторы активно разрабатывают новые схемы поставок, чтобы обеспечить пациентов всем необходимым.

Мы ожидаем изменения, в первую очередь, в потребительском поведении пациентов, но здесь тренды неоднозначны. Многие, кто запланировал операции на конец весны и лето, сейчас торопятся и просят провести вмешательство раньше. Те, кто пока только раздумывал об операции, пока отложили это мероприятие, чтобы сохранить деньги. В целом, пластическая хирургия всегда выживала даже в самые кризисные времена, поэтому опасений за судьбу отрасли у нас нет".
Отари Гогиберидзе
Отари ГогиберидзеВедущий пластический хирург, основатель клиники «Время Красоты»
Красота,
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