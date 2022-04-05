Топ-5 каре, которые популярны в этом сезоне

Каре — это классическая и абсолютно универсальная стрижка, которая никогда не выйдет из моды. Вариаций ношения каре неимоверно много, а подходит оно буквально всем. Итак, какие же типы каре на пике популярности в этом сезоне?

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Каре с филированной челкой

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Стрижка каре очень нравится как молодым, так и зрелым женщинам. Делается она на волосы любой густоты, ведь в любом случае выглядит объемно и стильно. Уложить каре несложно. Для этого можно использовать фен или утюжок. Дополнить каре и сделать его еще более интересным может филированная челка. В этом сезоне стилисты советуют акцентировать внимание именно на филированной челке, волосы при этом могут быть средней длины, а могут быть удлиненными. Челка не прихотлива в уходе. Ее легко сделать объемной, можно выровнять или зачесать набок. Неплохо будет смотреться стрижка на прямых и на вьющихся волосах.

Каре на ножке

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Соблазнительная и экстравагантная вариация классики в последнее время популярна у многих женщин. Подходит каре на ножке для создания как креативного образа, так и корпоративного имиджа. Однако перед походом в парикмахерскую необходимо более подробно узнать, что такое «каре на ножке». Под эту стрижку подходит любая длина (вплоть до плеч). Основной принцип «каре на ножке» заключается в том, что линия спереди (возле лица и примерно посередине уха) зрительно удлиняется за счет короткой линии сзади (область за ушами и затылок). Этот вид каре позволяет тонким прядям выглядеть пышнее даже при практически полном отсутствии укладки. Ее отличие — четкие и графичные линии, что в целом придает обладательнице прически более молодой и энергичный вид. Озорная стрижка прекрасно приподнимается и укладываются в виде шляпки (или шляпки гриба — отсюда и название).

Рваное каре

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В семействе каре на особом счету находится рваное или многослойное каре. Длина стрижки доходит до линии носогубных складок и делает ее сексуальной и очень женственной. Чтобы каре казалось менее строгим, выбирайте рваный вариант. Но обязательно учитывайте тип ваших волос. Если у вас нормальные волосы, вы можете смело носить среднюю длину, это придаст вашим волосам приятный объем. Если у вас густые волосы, выберите градацию, расположенную в четырех сантиметрах от кончиков. Тогда ваше каре будет казаться более живым. Если у вас тонкие волосы, стилисты не рекомендуют рваное каре: лучше выберите геометрично прямую стрижку каре или каре на ножке, которое придаст волосам дополнительный объем.

Классическое каре с боковым пробором

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Классическое каре в этом сезоне на пике популярности. А дополнить его стилисты советуют боковым пробором. Носить классическое каре с боковым пробором смело могут как молодые девушки, так и женщины постарше. Эта короткая стрижка вне времени, она была популярна десятки лет назад и до сих пор пользуется спросом у модниц. Некоторые парикмахеры создают уникальные стрижки на основе классического каре, которые помогают девушкам выглядеть еще привлекательнее. Однако этот сезон ознаменован лаконичной классикой.

Каре с боковым пробором смотрится чуть более интересно, чем обычный вариант укладки.

Каре с длинной челкой

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