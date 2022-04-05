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5 минут назад

Хирург раскрыл четыре тайных признака пластических операций у человека

Lenta.ru

Пластический хирург Энтони Юн из США раскрыл четыре тайных признака пластических операций у человека. На его TikTok-ролик обратило внимание издание The Sun.

Хирург раскрыл тайные признаки пластических операций
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, чтобы распознать подтяжку лица, следует присмотреться к ушам. Так, о данной коррекции внешности говорят шрамы рядом с козелком, которые особенно заметны, если процедуру проводил недостаточно подготовленный специалист, заявил Юн.

В свою очередь, большой шарообразный бюст у женщин худого телосложения может свидетельствовать о наличии грудных имплантатов. В качестве примера хирург привел обладающую подобными параметрами американскую актрису Дениз Ричардс. В то же время признаком пластики живота являются шрамы вокруг пупка и длинный горизонтальный рубец над паховой областью.

В марте российский пластический хирург Павел Голованев назвал изменившихся до неузнаваемости из-за пластических операций звезд. По словам эксперта, американская актриса Деми Мур не раз прибегала к пластической хирургии. Он отметил, что все ее процедуры оказались успешными, кроме последней, которую знаменитость провела весной 2022 года. Мур удалила комки Биша, в связи с чем у нее образовались впадины в области щек.

Красота,Дениз Ричардс,Мур Деми,
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