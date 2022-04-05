Хирург раскрыл тайные признаки пластических операций

Пластический хирург Энтони Юн из США раскрыл четыре тайных признака пластических операций у человека. На его TikTok-ролик обратило внимание издание The Sun.

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По словам врача, чтобы распознать подтяжку лица, следует присмотреться к ушам. Так, о данной коррекции внешности говорят шрамы рядом с козелком, которые особенно заметны, если процедуру проводил недостаточно подготовленный специалист, заявил Юн.

В свою очередь, большой шарообразный бюст у женщин худого телосложения может свидетельствовать о наличии грудных имплантатов. В качестве примера хирург привел обладающую подобными параметрами американскую актрису Дениз Ричардс. В то же время признаком пластики живота являются шрамы вокруг пупка и длинный горизонтальный рубец над паховой областью.