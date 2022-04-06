Как подготовиться к пластической операции

Любая операция – это вмешательство в организм человека и воспринимается как сильный стресс. Подготовка к любой операции – один из этапов лечения, от ее характера во многом зависят реабилитация и конечный результат. Так какая она? Ответ – в новом материале на Passion.ru.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Оксана Решетняк, пластический хирург клиники «Семейная» направление Beauty, https://t.me/plastikaBEZcenzyri

Видео дня

Правильная подготовка к операции включает в себя комплекс лечебно-диагностических мероприятий с учетом клинических и индивидуальных особенностей пациента и характера последующего оперативного вмешательства.

Почему нужно готовиться к операции? Ответ прост! Чтобы минимизировать риск, то есть исключить попадание инфекции в организм, в том числе профилактика хронических заболеваний и лечение зубов как потенциальных источников инфекции, на коже не должно быть признаков заражения или раздражения; обеспечить хорошее состояние иммунитета, что может потребовать приема дополнительных препаратов, усиливающих его.

С чего начинать подготовку к операции

Самое первое, что нужно сделать – сдать все необходимые анализы, провести исследования и получить консультацию врачей-специалистов, которые помогут подготовиться к вмешательству, а также определят индивидуальные факторы, влияющие на ход операции: аллергия на препараты, индивидуальная непереносимость каких-то лекарственных средств и т. д.,

Врач может также рекомендовать обратиться к психологу, который позволит снять страх перед операцией.

Действия пациента за неделю до операции

За три дня до госпитализации стоит начать соблюдать щадящую диету: бульон, отварное мясо, рыба, курица, сыр, молоко. Соблюдать водно-питьевой режим (потребление жидкости не менее 1,5 литров в сутки). При наличии хронических запоров за 2-3 дня начать принимать слабительные средства (сенаде, дюфалак, бисакодил или др.) или сочетать с очистительными клизмами. За сутки до хирургического перестаньте злоупотреблять едой. Исключите мясные и жирные блюда, фастфуд.

Сдайте необходимые анализы, и инструментальные исследования. Если есть какие-то погрешности, есть время еще пересдать анализы. Накануне госпитализации примите ванну или душ, сделайте ножную ванночку, коротко постригите ногти на ногах и руках, они должны быть без лаковых покрытий.

Не нагружайте себя. Не занимайтесь сильной физической нагрузкой, иначе в день операции организм будет больше заниматься восстановлением мышц, нежели процессом выхода из наркоза и реабилитацией. Если вы из другого города, следует прилететь заблаговременно. Лучше всего быть в Москве или городе, где вы планируете оперироваться за 2-3 дня, чтобы успеть отдохнуть и прийти в норму.

Не употребляйте алкоголь! Никакого винишка за ужином за день до операции. Запрещается бритье операционной области накануне госпитализации.

Если вы принимаете антикоагуляты и дезагреганты: за 7 дней до операции – прекратить прием клопидогреля и ацетилсалициловой кислоты (прием аспирина в дозе не более 100 мг/сут можно продолжить), за 5 дней до операции – прекратить прием варфарина, за 3 дня до операции – прекратившим прием варфарина, назначают эноксапарин натрия в профилактической дозе (по 0,4 мл 1раз в сутки подкожно), за 1 день до операции – прекратить прием (если принимали до этого) нестероидных противовоспалительных средств.

Что делать в день операции

Если у вас запланирован общий наркоз, утром нельзя есть и пить. Не пользуйтесь перед операцией дезодорантами, лосьонами, духами и другими косметическими средствами. Не забудьте снять все украшения. Вы приезжаете в клинику за два часа до операции, с документами, и оригиналами анализов.