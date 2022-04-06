Причины появления морщин в раннем возрасте

Первые морщинки могут начать формироваться еще совсем в юные годы.

Фото: Inc-News Inc-News

Первые морщины, формирующиеся в 20-летнем возрасте в верхних слоях кожи, могут быть связаны с повышенной мимикой и чрезмерной активностью лицевых мышц.

Как рассказала специалист в области косметологии и врач-дерматолог Ольга Андриянова, такое случается у эмоциональных людей, которые не привыкли прятать свои чувства и часто проявляют их с помощью тех или иных выражений лица.

«Молодые» морщинки также могут появляться из-за привычки щуриться или морщиться. И, конечно же, ранние признаки старости очень часто являются последствием плохой гигиены лица.

По мнению эксперта, правильный домашний уход нужен не только женщинам в возрасте, чтобы скрыть морщины, но и молодым людям – для профилактики кожи.