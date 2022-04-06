Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
2 часа назад

Причины появления морщин в раннем возрасте

Inc-News

Первые морщинки могут начать формироваться еще совсем в юные годы.

Причины появления морщин в раннем возрасте
Фото: Inc-NewsInc-News

Первые морщины, формирующиеся в 20-летнем возрасте в верхних слоях кожи, могут быть связаны с повышенной мимикой и чрезмерной активностью лицевых мышц.

Как рассказала специалист в области косметологии и врач-дерматолог Ольга Андриянова, такое случается у эмоциональных людей, которые не привыкли прятать свои чувства и часто проявляют их с помощью тех или иных выражений лица.

«Молодые» морщинки также могут появляться из-за привычки щуриться или морщиться. И, конечно же, ранние признаки старости очень часто являются последствием плохой гигиены лица.

По мнению эксперта, правильный домашний уход нужен не только женщинам в возрасте, чтобы скрыть морщины, но и молодым людям – для профилактики кожи.

Помимо этого к ранним морщинам приводят всем известные вредные привычки, несоблюдение водного баланса, любовь к сладкой пище, а также стремление придать своему лицу хороший загар. Давно доказано, что ультрафиолетовые лучи также ускоряют процессы старения кожи.

Красота,Ольга Андриянова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители