Косметолог раскрыла способы избежать морщин в молодом возрасте

Специалистка рассказала, что первые морщины, расположенные преимущественно в зоне век или лба, появляются в возрасте 18-20 лет. Это эпидермальные (поверхностные) складки на коже, причиной возникновения которых является повышенная мимическая активность, пояснила врач. В то же время они могут трансформироваться в средне-глубокие (дермальные) при недостаточном уходе, воздействии солнечных лучей, злоупотреблении алкоголем и табачной продукцией. Андриянова порекомендовала по возможности устранить вышеуказанные факторы, негативно влияющие на организм, а также отказаться от избыточного употребления сладкого.