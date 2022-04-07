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2 часа назад

Врач предупредила об опасности весеннего солнца

Газета.Ruиещё 2

Врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина рассказала об опасности весеннего солнца. Об этом сообщает РИА "Новости".

Врач предупредила об опасности весеннего солнца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Многие люди думают, что весеннее солнце слишком слабое и неопасное, поэтому пренебрегают простыми мерами предосторожности. Да, оно пока не такое активное, как летом, и получить сильный ожог кожи в нашей полосе достаточно сложно. Но не стоит забывать о скрытых угрозах, которые несет УФ-излучение нашему организму, в том числе и коже", - заявила она.

По словам специалиста, ультрафиолет в любых количествах приводит к раннему старению кожи и появлению пигментации. В некоторых случаях он может способствовать появлению злокачественных кожных заболеваний. Так, с начала весны и до середины осени нужно пользоваться средствами ухода за кожей с SPF. Чем светлее кожа, тем выше необходим фактор защиты. Крем рекомендуется наносить на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода даже в пасмурные дни.

Коллега Анохиной, врач Ирина Вонсоровская предупредила об опасности солярия. По ее словам, "искусственное солнце" не является менее вредным для кожи и последствия от него могут быть еще более серьезными, чем от прямого солнечного воздействия. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда солнце начинает выделять опасный уровень ультрафиолета.

Красота,Роман Вильфанд,
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