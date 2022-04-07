Врач предупредила об опасности весеннего солнца

"Многие люди думают, что весеннее солнце слишком слабое и неопасное, поэтому пренебрегают простыми мерами предосторожности. Да, оно пока не такое активное, как летом, и получить сильный ожог кожи в нашей полосе достаточно сложно. Но не стоит забывать о скрытых угрозах, которые несет УФ-излучение нашему организму, в том числе и коже", - заявила она.

По словам специалиста, ультрафиолет в любых количествах приводит к раннему старению кожи и появлению пигментации. В некоторых случаях он может способствовать появлению злокачественных кожных заболеваний. Так, с начала весны и до середины осени нужно пользоваться средствами ухода за кожей с SPF. Чем светлее кожа, тем выше необходим фактор защиты. Крем рекомендуется наносить на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода даже в пасмурные дни.