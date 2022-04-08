Блогерша раскрыла преимущества «обратного мытья» головы

Американская бьюти-блогерша Эбби Юнг рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) о правильном способе мытья головы. На ее видео обратило внимание издание The Sun.

По словам Юнг, многие люди ошибочно полагают, что процедуру необходимо начинать с применения шампуня и заканчивать нанесением кондиционера. На кадрах своего ролика блогерша предложила пользоваться методом «обратного мытья»: сначала она распределяет по всей поверхности волос кондиционер, потом — шампунь, а после него — снова кондиционер. Девушка объяснила, что такая техника укрепляет волосы и защищает их от повреждений.

Публикация Юнг, аккаунт которой насчитывает более 66 тысяч подписчиков, стала вирусной и набрала больше 104 тысяч просмотров. Зрители неоднозначно отнеслись к преимуществам способа, некоторые из них восхитились им в комментариях. «Круто, обязательно попробую», «Выглядит супер», «Тоже так делаю, и волосы выглядят идеально», — высказывались они.