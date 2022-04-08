Названы самые популярные у мужчин пластические операции

Врач включил в данный список ринопластику и отопластику, к которым часто прибегают профессиональные спортсмены, получившие травмы носа или ушей. Кроме того, медик назвал блефаропластику (пластику век) одной из самых востребованных у клиентов клиник процедур. Данное хирургическое вмешательство помогает избавиться от морщин и возрастных изменений, а также жировых грыж, которые часто появляются под глазами у мужчин, отметил специалист.