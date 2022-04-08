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1 час назад

Названы самые популярные у мужчин пластические операции

Пластический хирург Тигран Алексанян раскрыл россиянам самые популярные у мужчин операции по коррекции внешности. Мнение эксперта приводит Cosmopolitan.

Названы самые популярные у мужчин пластические операции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач включил в данный список ринопластику и отопластику, к которым часто прибегают профессиональные спортсмены, получившие травмы носа или ушей. Кроме того, медик назвал блефаропластику (пластику век) одной из самых востребованных у клиентов клиник процедур. Данное хирургическое вмешательство помогает избавиться от морщин и возрастных изменений, а также жировых грыж, которые часто появляются под глазами у мужчин, отметил специалист.

В то же время в числе популярных операций оказались липосакция и липоскульптурирование — удаление излишков жировой ткани и моделирование мышечного рельефа с помощью инъекций жировых клеток пациента в соответствующие места на теле.

Красота,Тигран Алексанян,
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