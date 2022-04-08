Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
2 часа назад

Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей красоты

Lenta.ru

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей красоты: по ее словам, он заключается в специальном уходе за кожей и позитивных установках на каждый день. На ее пост в соцсетях обратили внимание в издании E! News.

Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей красоты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

52-летняя поп-звезда призналась, что выглядеть молодо ей помогает способность настраиваться на позитивные мысли. Помимо этого, знаменитость заявила, что не пользуется мобильным телефон сразу после пробуждения.

Отмечается, что женщина начинает день с тщательного очищения кожи гелеобразной пенкой собственного бренда JLo Beauty. После этого певица читает аффирмации, карточки с текстом которых размещены в ее ванной комнате. «Ваше счастье заложено внутри вас. Лелейте позитивные эмоции, и вы сможете противостоять любым трудностям», — делится Лопес.

После духовных практик знаменитость наносит на лицо увлажняющую сыворотку с комплексом натуральных масел. Она утверждает, что экстракт оливы помогает ей бороться с морщинами и придает коже сияющий вид. Кроме того, Лопес ежедневно применяет солнцезащитный лосьон, а также освежающий крем вокруг глаз с пептидами.

Красота,Дженнифер Лопес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители