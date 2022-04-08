Американская актриса и певица Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей красоты: по ее словам, он заключается в специальном уходе за кожей и позитивных установках на каждый день. На ее пост в соцсетях обратили внимание в издании E! News.

52-летняя поп-звезда призналась, что выглядеть молодо ей помогает способность настраиваться на позитивные мысли. Помимо этого, знаменитость заявила, что не пользуется мобильным телефон сразу после пробуждения.

Отмечается, что женщина начинает день с тщательного очищения кожи гелеобразной пенкой собственного бренда JLo Beauty. После этого певица читает аффирмации, карточки с текстом которых размещены в ее ванной комнате. «Ваше счастье заложено внутри вас. Лелейте позитивные эмоции, и вы сможете противостоять любым трудностям», — делится Лопес.