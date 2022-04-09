Врач рассказала, когда нужно перейти на весенне-летний уход за кожей

При стабилизации плюсовой температуры в середине апреля необходимо перейти на весенне-летний уход за кожей, рассказала врач-дерматовенеролог, завотделением косметологии Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии Полина Колчева.

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"Нюансы ухода зависят от типа кожи и сопутствующих заболеваний, таких как акне. Но при нормальной коже следует больше отдавать предпочтения более легким средствам – флюиды, легкие крема, от жирных основ в уходе мы уже можем отступать", – сказала Колчева РИА Новости.

Дерматолог призвала не забывать о SPF-защите, степень которой к лету должна быть не меньше 50. По ее словам, наносить солнцезащитные крема нужно каждый день, вне зависимости от пребывания в помещении или на солнце. Делать это нужно за полчаса до выхода из дома.

Для сухой и чувствительной кожи Колчева посоветовала уходовый крем, а для жирной и раздраженной – лосьон. Также врач рекомендовала использовать крем для рук после каждого контакта с водой, поскольку она может вызывать пересушивание, раздражение и высыпания. При этом бальзамом для губ можно пользоваться только при необходимости.