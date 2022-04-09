Кому и зачем нужна подтяжка уголков глаз: отвечает хирург

Тренд на эффект «лисьего взгляда» в последние годы захватил весь мир благодаря селебрити, моделям и бьюти-блогерам. Поэтому востребованность пластических операций по коррекции уголков глаз растет с каждым днем.

Об особенностях популярной кантопексии рассказывает ведущий пластический хирург Амжад Аль-Юсеф. Амжад Аль-Юсеф —ведущий пластический хирург, победитель в номинации «Лучший пластический хирург по блефаропластике» международной премии в области красоты и здоровья «Грация».

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Разбираемся в терминах

Блефаропластика, или пластика век представляет собой хирургическое вмешательство для коррекции формы, устранения врожденных аномалий, последствий травм и возрастных изменений в области глаз.

Одной из разновидностей блефаропластики является кантопластика, которая проводится с целью изменения разреза глаз.

Операция на внешнем уголке глаза называется кантопексией (или латеральной кантопластикой). Суть кантопексии в том, что угол нижнего века поднимается и фиксируется ниточкой над наружным углом глазницы (надкостницей бокового латерального угла). В результате внешний уголок глаза приподнимается, взгляд становится более молодым и открытым. Черты лица при этом практически не меняются, но приобретают шарм и становятся еще эстетичнее.

Операция может проводиться отдельно для создания миндалевидной формы, эффекта «лисьего взгляда» или изменения природного разреза глаз. Либо вместе с круговой или классической блефаропластикой, если необходимо еще устранить возрастной птоз тканей.

Кому и зачем нужна кантопексия

Операция позволяет избавиться от так называемого грустного взгляда, который возникает по причине снижения тургора кожи и опускания внешних уголков глаз. Даже при веселом настроении человек кажется печальным и визуально выглядит старше.

Обычно это происходит из-за возрастных изменений. Но и молодые пациенты могут сталкиваться с потерей упругости кожи в области глаз из-за гормональных нарушений или наследственной предрасположенности.

Реже такая операция проводится по медицинским показаниям. Например, для устранения активного слезотечения. Так происходит, когда с возрастом наружный угол глаза и хрящ нижнего века ослабевают. Тогда возникает неполное смыкание глаз и они начинают слезиться от малейшего внешнего раздражения.

Например, человек выходит на улицу в ветреную погоду. Неполное смыкание глаз не позволяет защититься от этого воздействия: человек пытается закрыть глаза, но получается это не до конца. В результате происходит слезотечение, которое доставляет массу дискомфорта: от снижения видимости до испорченного макияжа.

Таким образом, возрастной диапазон пациентов для кантопексии совершенно разный. Если операция назначается по физическим показаниям, то она может проводиться уже с 18 лет. С эстетической целью для создания взгляда с хитрым прищуром обращаются и молодые, и зрелые пациентки. А за коррекцией возрастных изменений, как правило, приходят люди от 60 и старше, когда кожа сильно ослабевает и теряется тургор.

Как проходит процедура и реабилитация

Операция делается под местной или седативной анестезией. Крайне редко ― под общим наркозом, поскольку кантопексия проводится быстро и не требует большого доступа к коже. Все манипуляции осуществляются через маленькие проколы, в которых проводится, подтягивается и закрепляется нитка.