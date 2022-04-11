3 мягких скраба для тела, которые вы можете сделать сами

Для идеальной кожи в летний сезон недостаточно массажа или ваших любимых упражнений. Отшелушивание — важный этап в уходе за кожей тела. Если для лица косметологи все же рекомендуют мягкие пилинги, то для тела, особенно грубых зон, прекрасно подойдут домашние скрабы, которые не только обновят верхний слой, но и насытят кожу питательными веществами. Делимся эффективными и, главное, «вкусными» рецептами хэндмейд-скрабов.

Коричневый сахар и оливковое масло

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Приятный скраб можно сделать всего из двух ингредиентов. Вам понадобится половина стакана оливкового масла и примерно такое же количество коричневого сахара. Можно добавить любое ароматное масло, но всего пару капель. Такой скраб помогает не только мягко очистить кожу без повреждений, но и пропитать верхние слои, с чем отлично справляется масло. Небольшой лайфхак: такой скраб можно сделать и более плотным, для этого добавляем в состав растопленную основу для мыла, помним при этом, что основе нужно дать немного остыть и уже потом добавлять сахар, иначе он просто расплавится. Их получившейся массы можно сделать сахарный скраб-рулет, который гораздо удобнее хранить, чем ту же смесь, но в рассыпчатом виде.

Апельсиновый скраб с какао

Невероятно ароматный и расслабляющий рецепт скраба. Обычный сочный апельсин очищаем от кожуры и далее трем ее на терке. Добавляем пару столовых ложек какао и любое масло, на которое у вас нет аллергии. Получив ароматную массу, ждем полчаса, пока все ингредиенты полностью пропитаются друг другом и можно наносить на влажную очищенную кожу. Специалисты рекомендуют добавлять масло виноградных косточек, которое очень хорошо справляется с очищением пор. Кроме того, какао-порошок можно легко заменить на кофейную гущу, но помните, что кофе должен быть молотым.

Овсяный скраб с кокосом