Россиянам назвали способ есть по вечерам и не толстеть

Многие специалисты считают, что знаменитая гастрономическая мудрость о запрете есть после шести вечера уже давно устарела.
Согласна с этим и диетолог Ольга Павлова, слова которой приводит «Вечерняя Москва». Специалист считает, что график работы и график жизни современных людей стер все границы между наступлением вечера и временем для сна.
Давно прошли те времена, когда вся страна работала с восьми до семнадцати. Сегодня графики могут быть самыми разными, включая ставший в последнее время популярным удаленный режим работы.
В такой ситуации запрет не кушать после шести вечера для многих людей выглядит не совсем актуальным. Зато актуальным по-прежнему диетолог называет запрет на еду незадолго до сна.
По мнению эксперта, последний прием пищи должен состояться не менее, чем за четыре часа до того, как укладываться спать.
Соответственно, если график у человека такой, что его сон начинается после полуночи, он вполне может позволить себе не слишком плотный ужин в восемь-девять вечера. Главное, не увлекаться в объемах и калорийности. И тогда лишние килограммы пройдут мимо.