Россиянам назвали способ есть по вечерам и не толстеть

Многие специалисты считают, что знаменитая гастрономическая мудрость о запрете есть после шести вечера уже давно устарела.

Фото: ru.freepik ru.freepik

Согласна с этим и диетолог Ольга Павлова, слова которой приводит «Вечерняя Москва». Специалист считает, что график работы и график жизни современных людей стер все границы между наступлением вечера и временем для сна.

Давно прошли те времена, когда вся страна работала с восьми до семнадцати. Сегодня графики могут быть самыми разными, включая ставший в последнее время популярным удаленный режим работы.

В такой ситуации запрет не кушать после шести вечера для многих людей выглядит не совсем актуальным. Зато актуальным по-прежнему диетолог называет запрет на еду незадолго до сна.

По мнению эксперта, последний прием пищи должен состояться не менее, чем за четыре часа до того, как укладываться спать.