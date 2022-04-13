Как сэкономить на уходовой косметике

Любой девушке хочется иметь нежную и красивую кожу, однако не у всех есть возможность часто посещать косметолога и выкладывать кругленькие суммы на различные уходовые процедуры для лица и тела. В этом материале Рамблер разбирается, как можно поддерживать красоту и здоровье кожи, не затрачивая на это большого количества денег. Так же мы расскажем, на чем не стоит экономить, чтобы не заплатить в итоге гораздо большую цену.

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Самое важное, на что стоит обращать внимание, покупая уходовую косметику - это состав. Действующие компоненты должны подходить именно для вашего типа кожи. Так вот эти самые компоненты зачастую бывают одни и те же, что в составе люксовой дорогой косметики, что в недорогих средствах из массмаркета. Например, пенки и гели для умывания можно не выбирать так тщательно и не расстраиваться, что нет денег на дорогую - дешевые тоже будут вполне достойным вариантом, и в подтверждение этому есть несколько аргументов: это тот этап ухода за кожей, который проходит в самом начале процедуры и его состав почти моментально смывается водой, а действующие вещества в таких средствах мало чем отличаются от тех, что на порядок дороже. Потому, смело можете экономить на средствах для очищения кожи. Главное, смотрите на этикетку, для какого типа кожи подходит средство.

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Скрабы и маски вообще можно приготовить самостоятельно, ведь большинство из тех, что стоят на полках магазинов, состоят из элементарных ингредиентов, которые вы сможете найти и у себя на кухне. Например, прекрасный скраб можно сделать на основе сахара или молотого кофе, добавив к нему кокосовое или другое эфирное масло. А дорогостоящие маски можно заменить купленной в аптеке косметической глиной, или сделать самой на основе сметаны, меда или какао. В интернете довольно много рецептов. Такие уходовые средства, сделанные дома, будут работать ничуть не хуже тех, что продаются в магазинах.

Кремы для лица и области вокруг глаз - это, пожалуй, единственные косметические продукты, на которых не стоит экономить, если у вас имеются хоть минимальные проблемы с кожей. Просто увлажнить ее сможет и дешевый крем, но это такой важный этап ухода, что одним увлажнением не обойтись. Наша кожа имеет неприятное свойство стареть, а еще она крайне зависима от многих факторов: экологии, погодных условий, питания и прочего. Потому особенно важно уделить выбору крема достаточно внимания - пусть лучше он будет стоить дорого, но в данном случае вы платите не просто за моментальный эффект, а за здоровый и красивый вид вашего лица. Если вы пользуетесь хорошим кремом, вам не придется часто посещать косметолога - а это снова экономия. Дополнительным плюсом является и тот факт, что тональными кремами можно будет и не пользоваться, если ваша кожа благодаря хорошему крему и без того будет выглядеть свежей, увлажненной и сияющей.