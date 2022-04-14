3 ошибки, которые мешают сделать маникюр самостоятельно

Иногда приходится отказываться от походов в салон к любимому мастеру, и причин тут много — кому-то нужно время на восстановление после гель-лака, а кто-то просто решил переключиться на домашний маникюр. Однако у тех, кто предпочитает делать маникюр с покрытием самостоятельно, возникают определенные проблемы, из-за чего собственный маникюр никак нельзя сравнить с профессиональным. Мы расскажем, какие ошибки вы можете совершать, когда решаете навести красоту на руках в домашних условиях.

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Вы срезаете ногти полностью

Одна из самых больших проблем — отрастить ноготь красивой формы. Да, не каждая женщина может похвастаться красивой формой ногтя, а ведь от этого зависит конечный результат, как будет смотреться ноготь с покрытием. При этом часто мы сами виноваты в том, что ноготь как будто «расползается» за пределы пальца. Причина кроется в том, что мы нередко отрезаем ноготь под корень. Не стоит так делать, Кроме того, срезать ногти лучше ножницами, а не щипчиками, которые могут травмировать пластину и привести к расслоению.

Вы наносите покрытие в душном помещении

Большинство женщин, которые решаются на домашний маникюр, используют классический лак, а не гель, при этом не все помнят, какие нюансы есть у этого средства. Если гель можно выравнивать сколько угодно, то обычный лак засыхает почти моментально, и после работы кисточкой на пластине остаются некрасивые разводы. Еще больше проблем приносит нанесение покрытия в жарком помещении.

Через ногти также выделяется некоторое количество влаги, а во время процедуры ноготь должен быть сухим, иначе лак просто не высохнет нормально.

Вы не используете топ

Даже если вы используете обычный лак, топовое защитное покрытие не только подарит дополнительный блеск, но и защитит покрытие от сколов, вы сможете носить лак на несколько дней больше, при условии, что не будете выполнять слишком активную домашнюю работу руками.