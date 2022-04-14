3 ошибки, которые мешают сделать маникюр самостоятельно

Иногда приходится отказываться от походов в салон к любимому мастеру, и причин тут много — кому-то нужно время на восстановление после гель-лака, а кто-то просто решил переключиться на домашний маникюр. Однако у тех, кто предпочитает делать маникюр с покрытием самостоятельно, возникают определенные проблемы, из-за чего собственный маникюр никак нельзя сравнить с профессиональным. Мы расскажем, какие ошибки вы можете совершать, когда решаете навести красоту на руках в домашних условиях.
Одна из самых больших проблем — отрастить ноготь красивой формы. Да, не каждая женщина может похвастаться красивой формой ногтя, а ведь от этого зависит конечный результат, как будет смотреться ноготь с покрытием. При этом часто мы сами виноваты в том, что ноготь как будто «расползается» за пределы пальца. Причина кроется в том, что мы нередко отрезаем ноготь под корень. Не стоит так делать, Кроме того, срезать ногти лучше ножницами, а не щипчиками, которые могут травмировать пластину и привести к расслоению.
Большинство женщин, которые решаются на домашний маникюр, используют классический лак, а не гель, при этом не все помнят, какие нюансы есть у этого средства. Если гель можно выравнивать сколько угодно, то обычный лак засыхает почти моментально, и после работы кисточкой на пластине остаются некрасивые разводы. Еще больше проблем приносит нанесение покрытия в жарком помещении.
Через ногти также выделяется некоторое количество влаги, а во время процедуры ноготь должен быть сухим, иначе лак просто не высохнет нормально.
Даже если вы используете обычный лак, топовое защитное покрытие не только подарит дополнительный блеск, но и защитит покрытие от сколов, вы сможете носить лак на несколько дней больше, при условии, что не будете выполнять слишком активную домашнюю работу руками.
Небольшой лайфхак — если специального топового покрытия у вас нет, с его задачами прекрасно справится обычный прозрачный лак.