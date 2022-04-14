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1 час назад

Прическа из 2000-х стала трендом у знаменитостей

Lenta.ru

Косы в стиле бохо, которые обрели широкую популярность в 2000-х годах, вновь стали модными у знаменитостей в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Hypebae.

Прическа из 2000-х стала трендом у знаменитостей
Фото: @brycescarlett@brycescarlett

Согласно материалу, звезды принялись массово появляться на публике с косами на прямой пробор, которым свойственна нарочитая небрежность. Подобная прическа, как правило, отличается мягким плетением и выпущенными у лица прядями, отмечают модные редакторы.

Среди именитых личностей, поддержавших данный тренд, оказались жена Джастина Бибера Хейли, которая посетила 64-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» в белом платье Yves Saint Laurent в бельевом стиле с заплетенными в низкую косу волосами. Помимо нее, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли снялась с такой прической в рекламе собственного бренда косметики Rose Inc.

Ранее в апреле стилистка назвала самые модные прически 2022 года. Фелиция Доссо заявила, что в текущем сезоне самыми актуальными стали различные вариации стрижки пикси — прически, открывающей шею и зону ушей. Также в моду вошли наращивание волос длиной до пояса и легкая завивка.

Красота,Рози Хантингтон-уайтли,Джастин Бибер,
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