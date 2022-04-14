Топ-5 лайфхаков для поддержания фигуры в форме

ТАНЯ СТРОКОВА

Фото: Фото:Pexels / Karolina Grabowska Фото:Pexels / Karolina Grabowska

Блогер, резидент Insight People, Telegram / @strokova_055

Пейте воду! Да, вы наверняка слышали об этом сотни раз, а значит, это действенный совет, так ведь? Начинайте свой день со стакана воды или двух и пейте ее в течение дня. Насильно вливать не надо, естественно, но старайтесь пить побольше.

Второй важный совет: спите. Спите столько, сколько сможете. Спите так, чтобы утром вам было приятно просыпаться. Желательно ложиться до десяти вечера, потому что 21:00-00:00 — это самые лучшие часы для сна, самые ценные.

Питание — такой же важный момент в поддержании своей фигуры. Я люблю есть мясо и овощи. Очень люблю красное мясо. Рыба — не совсем то, не так насыщает. Ну а про овощи вы и сами с детства знаете.

Очень важны тренировки, хотя бы 3 раза в неделю. Да, поначалу сложно себя заставить, но, уверяю, вы вольетесь очень быстро. 20-30 минут 3 раза в неделю потратить на спорт — это лучшее проявление любви к себе.