Топ-5 лайфхаков для поддержания фигуры в форме

ТАНЯ СТРОКОВА
Блогер, резидент Insight People, Telegram / @strokova_055
Пейте воду! Да, вы наверняка слышали об этом сотни раз, а значит, это действенный совет, так ведь? Начинайте свой день со стакана воды или двух и пейте ее в течение дня. Насильно вливать не надо, естественно, но старайтесь пить побольше.
Второй важный совет: спите. Спите столько, сколько сможете. Спите так, чтобы утром вам было приятно просыпаться. Желательно ложиться до десяти вечера, потому что 21:00-00:00 — это самые лучшие часы для сна, самые ценные.
Питание — такой же важный момент в поддержании своей фигуры. Я люблю есть мясо и овощи. Очень люблю красное мясо. Рыба — не совсем то, не так насыщает. Ну а про овощи вы и сами с детства знаете.
Очень важны тренировки, хотя бы 3 раза в неделю. Да, поначалу сложно себя заставить, но, уверяю, вы вольетесь очень быстро. 20-30 минут 3 раза в неделю потратить на спорт — это лучшее проявление любви к себе.
Уход за собой. Я бы могла вам прочитать длиннейшую лекцию об этом, но не хватит страниц. Поэтому помните: хорошие кремы, скрабы, пенки, гели — это не выдумка маркетологов. Любите себя и заботьтесь о себе.