Диетолог раскрыла 5 шагов по быстрому избавлению от жира на животе

Как рассказала индийский врач-диетолог Риту Салуджа-Шарма, автор данной инструкции, все ее предложения просты для исполнения. Но успеха можно будет достичь лишь в совокупности исполнения рекомендаций.

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Первый делом специалист советует убрать из рациона всю сладкую, соленую и жирную пищу, наполовину разбавив рацион овощами и фруктами.

Помимо этого рекомендуется съедать ежедневно не менее 30 гр клетчатки. Это могут быть ягоды или фасоль, которые вполне можно добавлять в основные блюда.

Также необходимо установить строго трехразовое питание с последним приемом пищи не позднее, чем за четыре часа до сна.

Не менее важным медик называет соблюдение питьевого баланса и жизненную активность. Особенно полезной диетолог называет быструю ходьбу от тридцати минут до часа ежедневно.