Диетолог раскрыла 5 шагов по быстрому избавлению от жира на животе

Как рассказала индийский врач-диетолог Риту Салуджа-Шарма, автор данной инструкции, все ее предложения просты для исполнения. Но успеха можно будет достичь лишь в совокупности исполнения рекомендаций.
Первый делом специалист советует убрать из рациона всю сладкую, соленую и жирную пищу, наполовину разбавив рацион овощами и фруктами.
Помимо этого рекомендуется съедать ежедневно не менее 30 гр клетчатки. Это могут быть ягоды или фасоль, которые вполне можно добавлять в основные блюда.
Также необходимо установить строго трехразовое питание с последним приемом пищи не позднее, чем за четыре часа до сна.
Не менее важным медик называет соблюдение питьевого баланса и жизненную активность. Особенно полезной диетолог называет быструю ходьбу от тридцати минут до часа ежедневно.
По словам эксперта, большинство следовавших ее рекомендациям женщин достаточно быстро сбрасывали вес за счет сжигания жира на животе.