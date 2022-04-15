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3 часа назад

Российский дерматолог поделилась ритуалами красоты для лица и тела

Vse42.ru

Косметолог и дерматолог Ольга Андриянова рассказала россиянам, какие привычки нужно выработать для красоты лица и тела.

Российский дерматолог поделилась ритуалами красоты для лица и тела
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, в первую очередь утро нужно начинать с пятиминутного массажа лица и тела, а затем принять контрастный душ со специальным гелем или маслом. Кроме того, чтобы улучшить цвет лица и самочувствие, а также увеличить запас энергии, необходимо выпивать стакан воды комнатной температуры с добавлением корицы, куркумы или лимона.

– А если сюда добавить 10 минут йоги или утреннюю пробежку или прогулку, можно успешно запустить обмен веществ и лимфодренаж, – сказала Адриянова.

Она также напомнила, что не стоит забывать про ежедневное использование уходовых средств (гель, мусс, молочко) для очищения лица и шеи от ороговевшего эпителия, а также различные сыворотки, бальзамы и маски для век и губ, а также ресниц и бровей. Кроме того, важно наносить солнцезащитный крем перед выходом на улицу – SPF (30-50).

Для красоты и молодости рук на ежедневной основе нужно использовать крем и масло для кутикулы, для локтей можно использовать аргановое или кокосовое масла для смягчения кожи.

– Прекрасно устраивать себе раз в неделю день beauty-релакс-процедур – гоммаж (эксфолиация), питательная или очищающая маска для лица и шеи, маска для волос для придания блеска, – добавила косметолог.

Она также посоветовала уделять внимание самомассажу лица и тела, в том числе с использованием специальных рукавиц и щеток, а также с добавлением скрабов, чтобы простимулировать кровообращение и сделать кожу более мягкой и гладкой, пишет издание "Известия".

Красота,Ольга Андриянова,
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