Российский дерматолог поделилась ритуалами красоты для лица и тела

Косметолог и дерматолог Ольга Андриянова рассказала россиянам, какие привычки нужно выработать для красоты лица и тела.

По словам специалиста, в первую очередь утро нужно начинать с пятиминутного массажа лица и тела, а затем принять контрастный душ со специальным гелем или маслом. Кроме того, чтобы улучшить цвет лица и самочувствие, а также увеличить запас энергии, необходимо выпивать стакан воды комнатной температуры с добавлением корицы, куркумы или лимона.

– А если сюда добавить 10 минут йоги или утреннюю пробежку или прогулку, можно успешно запустить обмен веществ и лимфодренаж, – сказала Адриянова.

Она также напомнила, что не стоит забывать про ежедневное использование уходовых средств (гель, мусс, молочко) для очищения лица и шеи от ороговевшего эпителия, а также различные сыворотки, бальзамы и маски для век и губ, а также ресниц и бровей. Кроме того, важно наносить солнцезащитный крем перед выходом на улицу – SPF (30-50).

Для красоты и молодости рук на ежедневной основе нужно использовать крем и масло для кутикулы, для локтей можно использовать аргановое или кокосовое масла для смягчения кожи.

– Прекрасно устраивать себе раз в неделю день beauty-релакс-процедур – гоммаж (эксфолиация), питательная или очищающая маска для лица и шеи, маска для волос для придания блеска, – добавила косметолог.